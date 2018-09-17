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Antalya'da kamyonete çarptı! Savrulup yolun ortasına düştü

Manavgat ilçesinde bir motosikletin kamyonete çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 16:24
Antalya'da kamyonete çarptı! Savrulup yolun ortasına düştü

Kazasabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun sağ şeridinde İmam-Hatip Lisesi istikametinden gelip Manavgat Köprüsü istikametine gitmekte olan Onur Ü.’nün kullandığı 33 KNM 93 plakalı motosiklet kapalı çarşı karşısında yolun sol şeridinden giderken aniden sağ şeride geçtiği iddia edilen Mehmet T.’nin kullandığı 07 JS 569 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kaldırıma çıkan ve çiçekliklere çarparak savrulan motosiklet sürücüsü Onur Ü. yaralandı. 112 ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 16:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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