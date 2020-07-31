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Aktüel

Antalya'da kaçan kurbanlık keçi "drone" ile bulundu

Yeniakit Publisher
2020-07-31 17:12:21 -
Antalya'da kaçan kurbanlık keçi "drone" ile bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde kaçan kurbanlık keçi, "drone" yardımıyla bulundu.

Pınarcık Mahallesi'nde ikamet eden Ercan Kara, kurbanlık keçisi kaçınca komşularından yardım istedi. Mahalleli keçiyi bulamayınca cami hoparlöründen yapılan anonsla, hayvanı görenlerin haber vermesi istendi.

Mahalle sakinlerinden Yahya Durgun, "drone" kaldırarak havadan keçiyi bulmaya çalıştı. Kamerayla bölgeyi tarayan Durgun, keçinin arazide olduğunu tespit etti.

Sahibine bilgi verilmesine üzerine bölgede giden Kara, yakaladığı keçisini evine götürdü.

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