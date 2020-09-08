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Aktüel Antalya'da kaçakçılık ve sahte içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Aktüel

Antalya'da kaçakçılık ve sahte içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 11:31:47 -
Antalya'da kaçakçılık ve sahte içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen kaçakçılık ve sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, kaçakçılık yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 67 fıçıda 3 bin 350 litre sahte içki, 1382 etiket, gümrük kaçağı 363 hoparlör, 476 kulaklık, 6 kamera ve 5 taşınabilir şarj cihazı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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