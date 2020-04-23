  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Antalya'da kaçak kazı yaptıkları fotokapanla tespit edilen 3 şüpheli yakalandı

2020-04-23 19:11:20 -
Antalya'da kaçak kazı yaptıkları fotokapanla tespit edilen 3 şüpheli yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Yeniköy Mahallesi Kepeztepe mevkisindeki fotokapandan, birinci derece arkeolojik sit alanı yakınında ellerinde kazma kürek ve benzeri aletlerle bazı kişilerin olduğunu gördü.

Ekipler durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, sit alanı içinde detektörle arama ve kazı yapan H.İ, B.Y. ve T.P'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından karakoldan serbest bırakıldı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı