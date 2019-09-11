Antalya'da kaçak kazı operasyonu Akseki ve Alanya ilçelerinde düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ve Alanya ilçesinde kaçak kazı yaptığı öne sürülen 15 kişi yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akseki ilçesi Cevizli ve Taşlıca mahalleleri ile Alanya ilçesi Güzelbağ Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekipleri 3 bölgede izinsiz kazı yapan 15 şüpheliyi suçüstü gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçlamasıyla işlem yapılacağı öğrenildi.

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