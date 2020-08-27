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Aktüel Antalya'da iskeleden düşen 2 işçi yaralandı
Aktüel

Antalya'da iskeleden düşen 2 işçi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 11:07:57 -
Antalya'da iskeleden düşen 2 işçi yaralandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir binanın cephe boyasını yapan iki işçi, iskele halatının kopması nedeniyle düşerek ağır yaralandı

Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi 1432 sokakta 7 katlı binanın ikinci katında dış cephe boyası yapan iki işçiyi taşıyan iskelenin halatı, henüz belirlenemeyen nedenle koptu.

Beton zemine düşen işçiler Mustafa Söğütalan ve Kemal Ağıl, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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