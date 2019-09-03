Antalya’da internet üzerinden kiralık ev dolandırıcılığı Antalya’da kiraladığı evi 5 kişiye daha kiralayarak 5 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Antalya’da kiraladığı evi 5 kişiye daha kiralayarak 5 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Muratpaşa ilçesinde S.E.Ö. isimli şahıs, kiraladığı evi internet sitesi üzerinden yeniden kiraya çıkardı. S.E.Ö, aralarında yerli ve yabancı 5 kişiyi, 5 bin lira alıp dolandırdı. Mağdurların başvurusuyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, harekete geçti. EkiplerS.E.Ö.’yü gözaltına aldı. Zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.