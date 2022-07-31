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Gündem Antalya'da insan yüzlü örümcek dehşete düşürdü! Resmen insana bakıyor, ürpertiyor
Gündem

Antalya'da insan yüzlü örümcek dehşete düşürdü! Resmen insana bakıyor, ürpertiyor

Antalya'nın Serik ilçesinde insan yüzlü örümcek görenleri şaşırttı. Örümceği bulan vatandaş, sahiplendiği hayvanı karınca ile beslediğini söyledi. Fatma Ağaçbacak, "65 yaşındayım, ben hiç böyle bir örümcek görmedim bu yaşıma kadar. Resmen insana bakıyor, ürpertiyor ve korkutuyor. " dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-31 12:34:00 -
Antalya'da insan yüzlü örümcek dehşete düşürdü! Resmen insana bakıyor, ürpertiyor

Antalya'nın Serik ilçesinde insan yüzlü örümcek görenleri şaşırttı. Örümceği bulan vatandaş, sahiplendiği hayvanı karınca ile beslediğini söyledi. Fatma Ağaçbacak, "65 yaşındayım, ben hiç böyle bir örümcek görmedim bu yaşıma kadar. Resmen insana bakıyor, ürpertiyor ve korkutuyor. " dedi.

Edinilen bilgilere göre, Serik ilçesine bağlı Cumalı Mahallesi’nde yaşayan 65 yaşındaki Fatma Ağaçbacak, çamaşırlarını toplarken fark ettiği örümceği görünce çok şaşırdı. 

Örümceğin insana benzediğini ve ürpertici olduğunu belirten Ağaçbacak, bu yaşına kadar ilk kez böyle bir örümcek gördüğünü söyledi. 

Ağaçbacak, "Ben dün akşam çamaşır topladım. İçeriye aldım çamaşırlarımı dürmek için. O anda eşofmanımda beyaz bir örümcek gördüm. Çok değişik geldi bana. Gözleri olduğunu fark ettim. Her yerine baktım ve telefonla çektim. Örümceği kavanoza koydum. Biz bu örümceğin ne olduğunu anlayamadık. İnternette baktık ve zehirli bir örümcek olduğu söylendi. 65 yaşındayım, ben hiç böyle bir örümcek görmedim bu yaşıma kadar. Köy yeri burası, çok örümcek olur burada. Bu örümcek insana benziyor, ağzı var, kaşı var, hatta içini görebiliyoruz. Resmen insana bakıyor, ürpertiyor ve korkutuyor. O yüzden çektik fotoğrafını. İnternette incelediğimizde böyle örümceklerin zehirli olduklarını öğrendik" dedi.

Bundan sonra örümceği beslemeyi düşündüklerini belirten Ağaçbacak, "İçine karınca koyduk. Besliyoruz bakalım, nereye kadar. Kavanozun içine koyduk. İçinde karıncayı ağları ile ördü ve karınca hareketsiz kaldı. İçine maydanoz da koyduk ama sonra kaldırdık" şeklinde konuştu.

 

 

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