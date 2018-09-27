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Antalya'da inşaatlardan 4 kamyon malzeme çalan şüpheliler yakalandı

Alanya ilçesinde iki inşaattan yaklaşık 200 bin TL değerinde 4 kamyon malzeme çalmakla suçlanan 6 şüpheliden 4'ü jandarma tarafından yakalandı.

27 Eylül 2018 Perşembe 21:53
Antalya'da inşaatlardan 4 kamyon malzeme çalan şüpheliler yakalandı

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde yapımı devam eden bir apartman inşaatında geçen çarşamba akşam saatlerinde inşaat malzemelerinin kamyonlara yüklenerek götürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 kamyon inşaat malzemesi çalan şüphelilerin R.G. (22), V.Z. (48), S.K. (26), O.M. (19), C.E. (20) ve S.Y. (25) olduğunu belirledi. Antalya'ya gittiği tespit edilen şüphelilerden S.K., O.M., C.E. ve S.Y. dün jandarma tarafından çaldıkları malzemeleri satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Araştırmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin 19 Eylül tarihinde aynı mahalledeki başka inşaattan da 3 kamyon malzeme çaldıklarını belirledi. Yaklaşık 200 bin TL değerindeki 4 kamyon malzemeyi çaldığı belirtilen S.K., O.M., C.E. ve S.Y. karakoldaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Soruşma kapsamında R.G. ve V.Z.'nin arandığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 21:53
  1. Antalya
  2. inşaat

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