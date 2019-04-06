Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan bir kişinin hayati tehlikesi sürüyor.

Hatice Dönmez idaresindeki 07 LGZ 26 plakalı otomobil, Side Mahallesi Cennetler Caddesi'nde, Zahra Sagharchı'nın kullandığı 50 AAB 999 plakalı otomobille çarpıştı. Sagharchı'nın kullandığı araç, park halindeki 07 L 9905 plakalı otomobile çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada, otomobil sürücüleri ile Huriye Hulharmat, Leıla ve Yamur Moazensagrch yaralandı. Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Huriye Hulharmat'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.