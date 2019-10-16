Antalya'da iki midibüs çarpıştı! Hamile kadının da aralarında olduğu yaralılar var Antalya'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki midibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Antalya'da, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda iki midibüsün çarpışması sonucu hamile kadının da aralarında olduğu 3 kişi yaralandı. İsmail Göçtü yönetimindeki 58 ABF 772 plakalı midibüs ile Veli Baran'ın kullandığı 07 ABC 231 plakalı midibüs, Balıkçı Barınağı yakınında, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Göçtü'nün kullandığı midibüs yoldan çıkarak kenardaki kayalara çarparak durdu. Hastaneye kaldırıldılar Sürücülerden Göçtü ile diğer midibüsteki Nilgün Ertekin ve hamile olduğu öğrenilen Emine Şahinbilir yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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