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Aktüel

Antalya'da iki mahallede kısmi karantina uygulaması

Yeniakit Publisher
2020-05-15 02:11:02 -
Antalya'da iki mahallede kısmi karantina uygulaması

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında iki mahallede kısmi karantina uygulaması başlatıldı.

Muratpaşa Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Yeşildere Mahallesi'ndeki farklı adreslerde yaşayan kişilerin Kovid-19 testleri pozitif çıktı ve hastalarla teması olanların farklı sokaklarda ikamet ettikleri belirlendi.

Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçe genelinde hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Yeşildere ve Gebizli mahallelerindeki bazı alanların karantinaya alınmasına karar verdi.

Sınırları belirtilen alanların kontrol altına alınarak görevli personel harici giriş ve çıkışlara kapatılmasını kararlaştıran Kurul, hastalarla teması olanların 14 gün süreyle ev karantinasına alınmasına ve tespit edilecek yeni temaslılara da aynı tedbirin uygulanmasına hükmetti.

Kurul, karantinaya alınan sitede ikamet edenlerin gıda ve benzeri ihtiyaçlarının Muratpaşa Belediyesince karşılanmasını kararlaştırdı.

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