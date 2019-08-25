0553 313 94 23

Antalya’da iki aile arasındaki kavgada silah ve kılıçlar konuştu: 3 yaralı

Antalya’da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavga, mahallede gergin anlar yaşattı.

25 Ağustos 2019 Pazar 17:03
Antalya’da iki aile arasındaki kavgada silah ve kılıçlar konuştu: 3 yaralı

Antalya’da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavga, mahallede gergin anlar yaşattı. Olayda 3 kişi darp edilerek yaralanırken, çevredeki ev ve düğün için mahalleye gelen davetlilerin araçları kurşunlardan dolayı zarar gördü. Polis, kavgaya karışan bir kişinin elindeki kılıca ise el koydu.


Olay, Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 907. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki aile bir araya geldiğinde taraflar arasında kavga çıktı. Kavgada bir kişi, yanındaki tüfekle çevreye ateş etmeye başladı. Olayda çevredeki araç, ev ve iş yerleri zarargördü. 3 kişinin darp darp edilerek yaralandığı kavgada tüfekli şahıs olay yerinden 33 B 5864 plakalı aracıyla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Polisin incelemeleri devam ederken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.Kavgaya karışan bir kişinin elindeki kılıca ise polis tarafından el konuldu. Olay yerinden kaçan tüfekli şahıs, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Ekipler, olaya karışan kişileri polis merkezine götürdü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 17:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amasya’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
    1. Amasya’da zincirleme trafik kazası: 6..
    2. Modifiye tutkunları 3. kez Amasya’da..
    3. Kadına yönelik şiddete karşı 24 saat..
    4. Adil Rami Fenerbahçe için İstanbul’da
    5. G7 Zirvesi’nde Trump ve Abe bir araya..
    6. Erdoğan: "Bay Kemal, sen bu terör..
    7. Pençe Harekatı'nda üç askerin şehit..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK'ya terör..
    9. Hendek’te kadın cinayetlerine sessiz..
    10. Erdoğan, oğlunu terörden kurtaran anne..
    11. Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı..
    12. Rektör Şevli Ahlat‘ta kazı alanını..
    13. Başkan Erdoğan Trabzon'da konuşuyor
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir..
    15. Emine Bulut cinayetine tepki
    16. Yunanlılar Erdoğan'ın o ataması..
    17. Uluslararası Su Sporları Festivali..
    18. Gercüş’te sumak hasadı başladı
    19. Şerife Bacı’nın izinde İstiklal Koşusu..
    20. İspanya’da küçük bir uçakla helikopter..
    21. Fuat Oktay'dan şehit askerler için..
    22. Ergün Atalay delegelerin ısrarını..
    23. Başkan Aydın, MİEM’i ziyaret etti
    24. Osmaniye’ye çifte şehit ateşi düştü
    25. Ahlatcı’dan köy ziyaretleri
    26. Johnson ve Tusk Fransa'da görüştü
    27. Belediye ekipleri çalışma sırasında..
    28. Antalya’da iki aile arasındaki kavgada..
    29. Bebek giysilerindeki lekelerden..
    30. Altun'dan şehit askerler için..
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek