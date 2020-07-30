Antalya'da "huzur" uygulaması

ANTALYA (AA) - Antalya'da Kurban Bayramı öncesi yapılan denetimlerde 145 araca 105 bin 973 lira para cezası kesildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde, bayram öncesinde vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri ve alışverişlerini yapabilmeleri için kentte eş zamanlı huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Hava, kara ve denizden yapılan denetimlere 978 personel, 221 ekip ve 2 dedektör polis köpeği katıldı. Kişi ve araçların arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapılan uygulamalarda, 5 bin 788 kişi sorgulandı.

Arandığı tespit edilen 6 kişi yakalandı, kayıp bir kişi bulundu, kontrol edilen bin 554 araçtan 145'ine 105 bin 973 lira para cezası uygulandı, 6 araç trafikten men edildi, 171 işyeri kontrol edildi.

Denetimlerin bayram süresince yoğun şekilde devam edeceği öğrenildi.



