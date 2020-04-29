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Aktüel

Antalya'da hurda buzdolapları içinde kenevir yetiştirdiği iddiasıyla 3 kişi yakalandı

2020-04-29 20:18:43 -
Antalya'da hurda buzdolapları içinde kenevir yetiştirdiği iddiasıyla 3 kişi yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde, hurda buzdolapları içerisinde kenevir yetiştirdikleri iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Beycik Mahallesi'nde bir eve baskın yaptı.

İkamet ve çevresindeki ormanlık alanda arama yapan polisler, ağaçlar ile çalıların arasına gizlenmiş, içi sökülmüş 11 hurda buzdolabı içlerine ekilmiş, boyları 20 ila 150 santimetre arasında değişen 1394 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Ayrıca aynı yerde kurutulmaya bırakılmış 300 gram esrar, çiçek saksılarına ekilmiş 107 kök kenevir bitkisi, boş alkol şişeleri, 100 litrelik bidonlarda alkol yapımında kullanılan sıvı maddeler, bunları damıtmakta kullanılan boru ve aparatlar bulundu.

Sahte alkol üretimi ile uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen H.Y, İ.Y. ve E.Y. gözaltına alındı.


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