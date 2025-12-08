  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

8 Aralık 1999: Ahmet Gürtaş'ın vefatı (Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı)

3 yıl sonra ortaya çıkan skandal! Yenidoğan bebeği döverek engelli bırakan hemşire!

Büyük depremin habercisi mi? İlk yorum Prof. Dr Ahmet Ercan'dan geldi!

'İşgal Sona Ermeden Silah Bırakmayız!'

'Her şeyi madde üzerine inşa ederseniz nesil madde bağımlısı olur!'

Trump’tan Zelenskiy’ye barış müzakeresi tepkisi: "Barış teklifini henüz okumamış olması beni biraz hayal kırıklığına uğrattı"

İnsansız helikopter korku saldı! Tüm dengeleri sarsabilir

Japonya–Çin Gerilimi Tırmanıyor: Pekin 100’e Yakın Savaş Gemisini Pasifik’e Yığdı

Darbe girişimi sonrası Nijerya hava saldırısı düzenledi

İşgalci olduklarını bir kez daha ispatladılar! Komşu ülkenin topraklarına çöktüler
Gündem Antalya'da hissedilen deprem meydana geldi
Gündem

Antalya'da hissedilen deprem meydana geldi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Antalya'da hissedilen bir deprem meydana geldi

Antalya'da hissedilen bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklaya göre; depremin büyüklüğü 4.9 olarak ölçüldü.

Depremin merkez üssü ise Antalya'nın Serik ilçesi olarak kaydedildi.

AFAD'ın açıklaması şu şekilde:

Antalya ilimizin Serik ilçesinde, saat 13.21’de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gelişmeleri takip etmekteyiz.

 

Van’da korkutan deprem!
Van’da korkutan deprem!

Gündem

Van’da korkutan deprem!

Antalya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Gündem

Antalya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Büyük depremin habercisi mi? İlk yorum Prof. Dr Ahmet Ercan'dan geldi!
Büyük depremin habercisi mi? İlk yorum Prof. Dr Ahmet Ercan'dan geldi!

Dünya

Büyük depremin habercisi mi? İlk yorum Prof. Dr Ahmet Ercan'dan geldi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Çok gizli' zarftan Esad’ın gerçek yüzü çıktı! Camilere ve halka küfredip kendi askerleriyle dalga geçmiş
Dünya

'Çok gizli' zarftan Esad’ın gerçek yüzü çıktı! Camilere ve halka küfredip kendi askerleriyle dalga geçmiş

Al Arabiya Suriye’nin eski devlet başkanı Beşar Esad'ın 2018 yılına ait konuşmalarının yer aldığı sızdırılmış görüntüleri sosyal medyada pay..
Skandal iddia: Erkek lisesi öğrencileri yatakhaneyi bastı! Bu rezillikleri, kız öğrencileri alırken düşünecektiniz
Aktüel

Skandal iddia: Erkek lisesi öğrencileri yatakhaneyi bastı! Bu rezillikleri, kız öğrencileri alırken düşünecektiniz

İstanbul Erkek Lisesi'nde bir skandal yaşandı. Erkek öğrencilerin, kız öğrencileri listeledikleri iddia edildi. "Cinsel içerikli" ve "kızlar..
İsrail çekilmeden masaya oturmayız! Şeybani resti çekti!
Gündem

İsrail çekilmeden masaya oturmayız! Şeybani resti çekti!

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen 23’üncü Doha Forumu’nda çarpıcı mesajlar verdi. “Yeni Suriy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23