Antalya'da hissedilen deprem meydana geldi
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Antalya'da hissedilen bir deprem meydana geldi
Antalya'da hissedilen bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklaya göre; depremin büyüklüğü 4.9 olarak ölçüldü.
Depremin merkez üssü ise Antalya'nın Serik ilçesi olarak kaydedildi.
AFAD'ın açıklaması şu şekilde:
Antalya ilimizin Serik ilçesinde, saat 13.21’de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gelişmeleri takip etmekteyiz.