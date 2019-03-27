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Antalya’da hekime silahlı tehdit iddiası

Antalya’da hastasının yakını tarafından tehdit aldığını iddia eden doktor, Beyaz Koda başvurarak suç duyurusunda bulundu.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:41
Antalya’da hekime silahlı tehdit iddiası

Antalya’da hastasının yakını tarafından tehdit aldığını iddia eden doktor, Beyaz Koda başvurarak suç duyurusunda bulundu.


Olay, Antalya’da bulunan bir özel hastanede meydana geldi. İddiaya göre, hastanede erken doğarak kuvöze alınan bebeğin beslenmesi sırasında babası gelerek, sağlık çalışanıyla tartışmaya başladı. Tartışmaları duyan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Üskül ise bebeğin babasının yanına giderek, bebekten sorumlu doktorun kendisinin olduğunu ve sorunun ne olduğunu sordu.


Çalışan ve baba arasındaki tartışma, bu sefer de Dr. Üskül’e yansıdı. İddialara göre, bebeğin babası, Dr. Üsküle’ün yakasından tutarak hırpaladı ve ‘sana kurşun yağdırırım’, ‘mahvederim’, ‘işinden attırırım’ gibi ifadelerle tehdit etti. Tehdide maruz kalan Dr. Hüseyin Üskül, hemen Beyaz Koda durumu bildirerek suç duyurusunda bulundu.


Olayla ilgili, Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu ise yazılı açıklamada bulundu. Kurul adına açıklama yapan Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Naci Işoğlu, meslektaşları Üskül’ü ziyaret ederek konuyla ilgili bilgiler aldıklarını söyledi.


İşoğlu, "Sadece ve sadece hastasının sağlığını ilgilendiren zorunlu tıbbi uyarı yapılması gerekçe gösterilerek meslektaşımızın yakalarından tutulmak ve hırpalanmak suretiyle, kurşun yağdıracağını, onu mahvedeceğini, işinden attıracağını ifade eden tehditlerle devam eden şiddet, olaya müdahale eden görevliler gelen kadar devam etmiştir. Beyaz kod uygulaması yapılmış ve yasal süreç hekim arkadaşımız tarafından başlatılmıştır" dedi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:41
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