0553 313 94 23

Antalya'da halı tarlaları'nın göz alıcı şöleni

Bitkilerden elde edilen kök boyası kullanılarak orijinal tezgahlarda üretilen el halılarıyla ünlü Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki yüzlerce dönümlük tarım arazileri ve boş arazilerde, yaz aylarının başlamasıyla farklı bir hareketlilik başlıyor.

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:22
Antalya'da halı tarlaları'nın göz alıcı şöleni

Hasadı bitiren köylüler, boşalan tarlalarını bu kez halı işletmelerine açıyor.

Dokuyanın anılarını, acılarını, sevinçlerini ilmek ilmek işlediği, motifleriyle gücü, kudreti, sevgiyi, aile birliğini simgeleyen dünyaca ünlü Türk halı ve kilimleri, ülkenin çeşitli bölgelerinden Döşemealtı'na getiriliyor. Halıların, temizlik işlemlerinin ardından önce uzun tüyleri kısaltılıyor.

Film, klip çekiliyor

Kış aylarında tarımsal hasat için tarlalarda günlerce alın teri döken işçiler yine aynı tarlalara bu sefer renklerinin solarak pastele dönüşmesi ve mikroplarından arınması için halıları sermeye başlıyor.

Birbirinden değerli halıların tarlalarda yerini almasıyla görsel bir şölen oluşuyor. Fotoğraf meraklılarının da önemli bir adresi haline gelen "halı tarlaları"nda sanatçıların klipleri ile film sahneleri de çekiliyor.

24 saat nöbet

Tarlalara serili milyonluk halıların yağmurdan etkilenmemesi ve çalınmaması için de görevliler 24 saat nöbet tutuyor.

Zaman zaman rüzgar nedeniyle ters dönen, kıvrılan halılar hemen düzeltiliyor, belli aralıklarla da tozlarından arındırılıyor.

Bütün yazı tarlada Antalya'nın sıcağı ve nemi altında geçiren halılar, eylül ayından itibaren toplanıyor ve tozlarından arındırılarak, satış bölgelerine gönderiliyor

En çok Amerikalılar ve Avustralyalılar ilgi gösteriyor

Karataş Mahallesi'nde halı ticareti ile uğraşan Halil Börekci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sistemi 1970 yılından bu yana uyguladıklarını söyledi.

Yurt dışındaki dekorasyonlarda pastel renkli, eskitilmiş halıların ilgi gördüğünü belirten Börekci, şöyle konuştu:

"Köylerden, özellikle yaşlılardan eski halıları topluyoruz. Bu halılar bazen çöpe atılan halılar bile olabiliyor. Bu halıları işliyoruz. Tamirat gerekiyorsa tamiratlarını yapıyoruz. Tıraşlanması ya da boyanması gerekiyorsa tıraşlıyor, boyuyoruz. Bazen halıları kesip minder yapıyoruz. Güneşte bunları bekleterek organik olan kök boyası ve yünü dışında her şeyden kurtulmasını sağlıyoruz. Geceleri nem, gündüzleri de etkili güneşin altında halılar yumuşuyor ve bütün kirler ile halıya sonradan eklenmiş boyaları çıkıyor. Organik kök boyası kalıyor. Turistler de sadece yün ve organik boyası kalan halıyı tercih ediyor. Bizim işletmemizde yaklaşık 10 bin halıyı eskitiyoruz."

Börekci, halıların en çok Amerika ve Avustralya'dan ilgi gördüğünü, son yıllarda da başta İsveç ve Norveç olmak üzere Avrupa ülkelerinden de talep aldıklarını kaydetti.

"Tarihi nitelik taşıyan halılar da bu tarlalarda yer alıyor"

İşletmecilerden Zeynep Börekci de halı tarlalarında hareketliliğin mayıs ayında başladığını ve eylül sonuna kadar sürdüğünü anlattı.

Halıları Antalya'nın yanı sıra Muğla, Van, Kayseri, Malatya, Balıkesir gibi Türkiye'nin farklı illerinden topladıklarını anlatan Börekci, "Tarihi nitelik taşıyan halılar da bu tarlalarda yer alıyor. El dokumasıyla yapılan halıların kaybolmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'de maalesef bu halıların değeri yeteri kadar bilinmiyor. Yabancı müşteriler bu halıların değerini çok iyi biliyor." dedi.

Fotoğraf meraklılarının ve turistlerin de halı tarlalarına ilgi gösterdiğini aktaran Börekci, yurt içi ve yurt dışında birçok ünlü isme de halı gönderdiklerini vurguladı.

İşçilerden Yüksel Aytar ise her gün halıların yönünü değiştirdiklerini ve iki tarafının da aynı oranda solması gerektiğini kaydetti.

Aytar, halılara çok özenle baktıklarını dile getirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:22
  1. Van
  2. Muğla
  3. Malatya
  4. Kayseri
  5. Balıkesir
  6. Antalya
  7. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"
    1. "Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve..
    2. Genç anne ol kanserden kurtul
    3. Başmakçı’da rahvan at yarışı..
    4. Antalya OSB ile Türk Kızılay arasında..
    5. Başkan Akın’dan yaz spor okullarına..
    6. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    7. İzocam çalışan sağlığı ve güvenliğinde..
    8. Elazığ’da 81 yılın Haziran ayı yağış..
    9. Çavuşoğlu'ndan flaş S-400 ve F-35..
    10. Hayrettin Hacısalihoğlu: "Öncelik..
    11. Trafiğe beş ayda 271 bin 298 aracın..
    12. Nef'ten toplam 318 milyon lira tahvil..
    13. Büyükelçiden Washington Post'a 'Cemil..
    14. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    15. PKK’nın borazanlığını yapan Washington..
    16. Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
    17. "Uluslararası Kapadokya Balon..
    18. İstanbul’da 875 bin TL’ye taksi plakası
    19. Haldun Dormen hastaneye mi kaldırıldı?..
    20. Ali Koç: "Gurbetteki vatandaşlarımızın..
    21. Dışişleri'nden Rusya'ya İdlib çağrısı
    22. 'İlahi Aşkın Sesi' beste yarışmasına..
    23. Kitap bandrol satışı 6 ayda 160..
    24. Başkan Gültak, halk gününde..
    25. Kuzey Kore’de gözaltına alınan..
    26. Van'da 14 düzensiz göçmen yakalandı
    27. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rusya'nın..
    28. Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten..
    29. Büyükşehir, “4 mevsim Gaziantep”..
    30. Hindistan’da demir yolu kazalarında 32..
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”