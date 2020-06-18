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Aktüel

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen tatilciler denize girdi

Plajlarda alınan tedbirlerle "yeni normal" ve "kontrollü sosyal hayat"ın gerekleri yerine getirildi - Şezlong ve şemsiyelerin sosyal mesafeye göre dizayn edildiği plajlarda, kumsala havlularını koyan vatandaşlar da aynı kuralı dikkate aldı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 14:06:36 -
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen tatilciler denize girdi

ANTALYA (AA) - Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin esnetilmesinin ardından iç turizmin hareketlenmesiyle vatandaşlar sahil ve plajlarda vakit geçiriyor.

Termometrelerin 26 dereceyi gösterdiği, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü, "turizmin başkenti" olarak nitelenen Antalya'da, nem oranı yüzde 72 olarak ölçüldü. Güzel havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, günü deniz kenarında geçirmeyi tercih etti.

Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından kentteki dünyaca ünlü Konyaaltı sahili tercih edildi.

Hafta içi yoğunluğun görülmediği plajlarda alınan tedbirlerle "yeni normal" ve "kontrollü sosyal hayat"ın gerekleri yerine getirildi. Şezlong ve şemsiyelerin sosyal mesafeye göre dizayn edildiği plajlarda, kumsala havlularını koyan vatandaşlar sosyal mesafe kuralını da dikkate aldı.

- Maske takma konusunda aynı hassasiyet gösterilmedi

Aileleriyle birlikte yüzenlerin dışında denize girenler de suda sosyal mesafeyi korurken ancak aynı hassasiyetin, maske tedbirine gösterilmemesi dikkat çekti.

Kumsalda yürüyen, sahilde dinlenen ve piknik yapan vatandaşların genelinde maske olmadığı görüldü.

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