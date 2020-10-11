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Aktüel Antalya'da güneşli havada sahillerde yoğunluk oluştu
Aktüel

Antalya'da güneşli havada sahillerde yoğunluk oluştu

Yeniakit Publisher
2020-10-11 14:55:08 -
Antalya'da güneşli havada sahillerde yoğunluk oluştu

ANTALYA (AA) - Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı ise yüzde 48'i buldu.

Sıcak havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve tatilciler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluğa neden oldu.

Şezlonglara ve kumsala serdikleri havlularına uzanan tatilciler, sık sık denize girerek serinledi.

Sahil bandında yürüyüş yapıp bisiklete binenlerin yanı sıra çok sayıda kişi gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.

Plajlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine çok fazla uyulmaması dikkati çekti.

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