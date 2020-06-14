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Yerel

Antalya’da güneş çevresinde hale güzelliği

Antalya’da güneş çevresinde hale görenler hayretler içinde kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 14:35:39 -
Antalya’da güneş çevresinde hale güzelliği

Antalya’da güneş çevresinde hale görenler hayretler içinde kaldı.


Antalya’nın Serik ilçesinde görüntülenen ve güneşin etrafında oluşan hale, görenleri hayretler içinde bıraktı. Nebiler Mahallesi’nde bu ilginç olayı cep telefonundan görüntüleyen Ayhan Kurtan, "Güneş tutulması gibi bir doğa olayı yaşadık. Güneş önce karardı sonra da sanki daha büyük bir yuvarlak cismin içinde kalmış gibi göründü. Hayatımda ilk defa böyle bir olaya şahit oldum" diye konuştu.


Bilimsel olarak halenin, güneşten gelen ışıkların buz kristallerine çarpıp kırılarak yansıması sonucu oluştuğu biliniyor.

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