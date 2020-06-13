Antalya’da gıda yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Antalya’nın Kas¸ ilc¸esinde gıda ve ihtiyac¸ malzemeleri yu¨klu¨ kamyonun devrildigˆi kazada 1 kis¸i yaralandı.
Antalya’nın Kas¸ ilc¸esinde gıda ve ihtiyac¸ malzemeleri yu¨klu¨ kamyonun devrildigˆi kazada 1 kis¸i yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde ilc¸e giris¸indeki kavs¸akta meydana geldi. Edinilen bilgiye go¨re, Antalya’dan Kas¸ istikametine giden Salih Tas¸ (65) yo¨netimindeki 07 AIP 766 plakalı gıda ve ihtiyac¸ malzemeleri yu¨klu¨ kamyon, su¨ru¨cu¨su¨nu¨n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilc¸e giris¸indeki kavs¸akta devrildi. Yan yatarak su¨ru¨klenen kamyonda bulunan gıda maddeleri yolun kenarına dagˆıldı. Arac¸, yol kenarındaki dagˆlık alana c¸arparak durdu.
Kaza yerine gelen sagˆlık ekiplerince ilk mu¨dahalesi yapılan su¨ru¨cu¨nu¨n yaralandıgˆı belirlendi. Kamyon s¸ofo¨ru¨ Salih Tas¸, Kas¸ Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.