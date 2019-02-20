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Antalya’da geçici aday listeleri, seçim kurullarında

Antalya’da yerel seçimde sandıkta yarışacak olan siyasi partiler, il ve ilçe belediye başkanlığı için belirlediği listelerini seçim kurullarına sundu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:29
Antalya’da geçici aday listeleri, seçim kurullarında

Antalya’da yerel seçimde sandıkta yarışacak olan siyasi partiler, il ve ilçe belediye başkanlığı için belirlediği listelerini seçim kurullarına sundu.


Siyasi partiler, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacağı geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.


Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti), Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için belirlediği adayı mevcut başkan Menderes Türel (Cumhur İttifakı) olurken, Akseki için İbrahim Özkan belirlendi. Aksu’nun mevcut Başkanı Halil Şahin’de seçim kurullarına verilen listede yer aldı.


Diğer ilçelerde ise adaylar şu şekilde listelendi:


“Demre: Süleyman Topçu,Döşemealtı: Emre Afacan, Elmalı: Ümit Öztekin, Gazipaşa: Adil Çelik, Gündoğmuş: Mehmet Özeren, İbradı: Hatice Sekmen, Kaş: Mutlu Ulutaş, Kepez: Hakan Tütüncü, Konyaaltı: Gaye Doğanoğlu, Kumluca: Hüsamettin Çetinkaya, Manavgat: Hasan Öz, Muratpaşa: Gökçen Özdoğan Enç, Serik: Enver Aputkan”



MHP’nin verdiği listede 4 isim yer aldı


Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Antalya için verdiği belediye başkanlığı listesinde 4 kişi yer aldı. MHP, Alanya’da mevcut başkan Adem Murat Yücel’le devam derken, Kemer’de Yusuf Üras’ı belirledi. Korkuteli’nde Ömer Niyazi İşlek aday olarak seçilirken, Finike’de ise siyasete uzun yıllarını veren Nail Dülgeroğlu belirlenerek, listedeki yerini aldı.



CHP’nin listesinde ilk sırayı Böcek aldı


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Konyaaltı Belediyesi mevcut başkanı Muhittin Böcek’i göstererek, listenin ilk sırasında sundu. Akseki ilçesinde Erdoğan Erdoğan listede belirlenirken, Döşemealtı’nda ise mevcut başkan Turgay Genç gösterildi.


Diğer ilçelerdeki adaylar ise şu şekilde gösterildi:


“Finike: Mustafa Geyikçi, Gazipaşa: Mehmet Ali Yılmaz, İbradı: Serkan Küçükkuru, Kaş: Hayri Süt, Kemer: Mustafa Gül, Kepez: Murat Dinç, Konyaaltı: Semih Esen, Kumluca: Mustafa Köleoğlu, Manavgat: Şükrü Sözen, Muratpaşa: Ümit Uysal”



İYİ Parti, 6 ilçeye aday çıkardı


İYİ Parti, Alanya Belediye Başkanlığı için Abdullah Sönmez’i gösterdi. Aksu için Durmuş Ali Arslan’ı gösteren İyi Parti, Demre’de ise Okan Kocakaya’yı belirleyerek listede sundu. Elmalı’ya Halil Öztürk’ü gösteren İYİ Parti, Korkuteli’nde Halil Kara’yı, Gündoğmuş’ta Sultan Çetin’i, Serik’te ise Yusuf Mecek’i listeye sunarak, seçim kurullarına teslim etti.



Saadet Partisi’nin adayları listelendi


Saadet Partisi ise Büyükşehir Belediye Başkanlığı için listede sunduğu isim Ali Aktaş oldu. Alanya’ya Habip Şanlı’yı belirleyen Saadet Partisi, Aksu için ise Yusuf Hatip’i listeye ekledi. Demre’de Abdulkadir Kayabaş’ın gösterildiği liste şu şekilde devam etti:


“Döşemealtı: Ömer Saçkan, Elmalı: İsmail Aygün, Finike: Yakup Şafakçı, Gazipaşa: Mustafa Bacak, Gündoğmuş: Hayri Demirel, İbradı: Muhittin Gazi, Kaş: Hamza Karaağaç, Kemer: Şafak Barbaros, Kepez: Mehmet Akburak, Konyaaltı: Ali Soysal, Korkuteli: Hasanali İrban, Kumluca: Ergün Eren, Manavgat: İlhami Demiral, Muratpaşa: Ahmet Durak, Serik: Adem Demirel”

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:29
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