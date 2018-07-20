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Antalya'da FETÖ'ye ağır darbe: Tutuklandılar!

Antalya'da FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

20 Temmuz 2018 Cuma 09:51
Antalya'da FETÖ'ye ağır darbe: Tutuklandılar!

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü FETÖ/PDY üyelerinin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.M, Ö.K, R.A, H.K. ve C.A. çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı. A.D. ve M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 09:51
  1. Antalya
  2. fetö
  3. Paralel Devlet Yapılanması
  4. 15 Temmuz

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