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Aktüel Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu
Aktüel

Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu

Gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si serbest bırakıldı, 2'si soruşturmalarının sürdüğü illere gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-11-26 13:13:21 -
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu

ANTALYA (AA) - Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu belirlenenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Operasyonda örgüt üyesi olduğu iddia edilen 9 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 2'si soruşturmalarının sürdüğü illere gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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