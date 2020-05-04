  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Antalya’da FETÖ/PDY operasyonlarında 3 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı son bir hafta içinde FETÖ/PDY terör örgütüne yapılan operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 20:36:47 -
Antalya’da FETÖ/PDY operasyonlarında 3 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı son bir hafta içinde FETÖ/PDY terör örgütüne yapılan operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.


FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve yakalanmamak için örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evlerinde saklanan 3 firari yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 1’i soruşturmanın yürütüldüğü diğer İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Antalya Sulh Ceza Hakimliğince 1 şüpheliye adli kontrol kararı uygulanırken 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Operasyonlarda dijital materyaller ve dokümanlar ele geçirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı