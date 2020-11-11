  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Antalya'da FETÖ'nün dershane yöneticilerine hapis cezası
Aktüel

Antalya'da FETÖ'nün dershane yöneticilerine hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-11 12:32:10 -
Antalya'da FETÖ'nün dershane yöneticilerine hapis cezası

ANTALYA (AA) - Antalya'da, FETÖ/PDY'nin KHK ile kapatılan dershanelerinde yöneticilik yaptıkları iddiasıyla yargılanan 5 sanığa, 6 yıl 10 ay 15 gün ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.K, A.O.Ş, C.D, H.G, H.B. ve avukatları katıldı.

Mahkemede savunma yapan sanıklar, örgüt üyeliği suçlamalarını kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar A.K, A.O.Ş, C.D'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunda 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. H.B. ve H.G'nin de aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.

Heyet, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Volkswagen'den Türkiye kararı
Ekonomi

Volkswagen'den Türkiye kararı

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, mevcut üretim kapasitesinin koronavirüs nedeniyle şimdilik yeterli olduğunu, bu nedenle Türkiye'de kurulmas..
Trump'tan dünyayı sarsan koronavirüs iddiası
Dünya

Trump'tan dünyayı sarsan koronavirüs iddiası

Seçimleri kaybeden ABD Başkanı Donald Trump dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Trump, koronavirüsü..
Azerbaycan vurdu! Ses Fransa'dan çıktı
Dünya

Azerbaycan vurdu! Ses Fransa'dan çıktı

Fransız L'Opinion gazetesi, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın yenilgisinin bu ülkeyi destekleyen Fransa'nın da yenilgisi olduğunu belirtti...
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay