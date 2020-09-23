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Aktüel Antalya'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı
Aktüel

Antalya'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-23 17:05:51 -
Antalya'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin sonlandırılması ve örgüt üyelerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları öne sürülen A.Y, H.Ç, Ş.G, S.O. ve B.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 zanlıdan A.Y, H.Ç, Ş.G ve S.O, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, B.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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