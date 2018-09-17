Antalya'da felaket! Kontrol altına alınamadı

Antalay'nın Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi Karaöz koylar mevkiinde saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belli olmayan yangına, ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle ilerleyen yangına 50 arazöz, 4 amfibi uçak, 7 helikopter ve 6 dozer ile müdahale edilirken, bölgeden çekilen fotoğraflar da yangının boyutunu gözler önüne serdi.