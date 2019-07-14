Antalya'da feci kaza! Şehit eşi ağır yaralandı Antalya'da kamyonla otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Ağır yaralanan sürücünün şehit eşi olduğu öğrenildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazada otomobilde sıkışan ve ağır yaralanan sürücünün şehit eşi olduğu öğrenildi. Kaza, Çakalderesi Kavşağı'nda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametine gitmekte olan Mustafa Kaya'nun kullandığı 07 ABB 404 plakalı kamyonla Sarılar istikametine gitmekte olan Safiye Hüyük'ün kullandığı 02 BH 923 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Hüyük ile otomobilde bulunan annesi Safiye Orhan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, çevredekilerin yardımıyla araçta sıkışık vaziyetteki sürücü Hüyük'ü bulunduğu yerden çıkarttı. Yaralılar ambulanslar ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Safiye Hüyük'ün şehit eşi olduğu öğrenildi.

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