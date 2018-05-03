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Antalya'da feci kaza: 1 ölü

Antalya'da seyir halindeki otomobile yandan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Ölen gencin olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi

03 Mayıs 2018 Perşembe 08:00
Antalya'da feci kaza: 1 ölü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin hafif ticari araç ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı. Kazayı duyarak olay yerine gelen hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün anne-babası ve yakınları sinir krizi geçirirken yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı 

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hisar Caddesi üzerinde sokağa dönmekte olan Ahmet Kalkan’ın kullandığı 07 L 1229 plakalı hafif ticari araca Güllük Caddesi istikametinden gelen Ahmet Can Akdemir’in kullandığı 07 LG 653 plakalı motosiklet yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle asfaltta sürüklenerek yolun karşısında park halindeki otomobilin altına giren motosikletin sürücüsü Ahmet Can Akdemir, olay yerinde feci şekilde can verirken, motosiklette bulunan Emrah Beyazer ve araç sürücüsü Ahmet Kalkan yaralandı. Yaralılar olay yerinde 112 Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. 

Yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü Ahmet Can Akdemir’in cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 

Kazayı duyarak olay yerine gelen hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün anne-babası ve yakınları sinir krizi geçirirken yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 08:00
  1. Antalya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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