Antalya'da feci kaza! 1 ölü, 11 yaralı
Antalya'nın Alanya ilçesinde tur minibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.06 Ağustos 2019 Salı 16:28
Nazmi Kaplan yönetimindeki tur minibüsü, Sapadere Kanyonu kırsalında devrildi.
Kazada sürücü Kaplan ile minibüsteki 11 turist yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan biri kaldırıldığı Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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