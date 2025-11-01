Antalya'da faciadan dönüldü: Ağaç devrildi son anda kurtuldu!

Olay, saat 16.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi 1251 sokak üzerinde bulunan bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde kaldırımda bulunan kökleri zayıfladığı görülen ağaç devrildi. Büyük bir gürültüyle hemen bitişiğinde bulunan açık otoparka devrilen ağacın altında park halinde bulunan 5 araç kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekip sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri devrilen ağacın altında kalan araçlarda ve dalların altında herhangi bir vatandaşın kalıp kalmadığını kontrol etti.

5 araçta büyük hasar oluştu

Ekipler bölgeyi emniyet şeridi ile çevirirken yapılan kontroller sonucu ağacın altında bir kimsenin kalmadığı belirlendi. Devrilen ağaç nedeniyle otopark içerisinde park halinde bulunan 07 FLC 33, 34 BC 6810, 07 AKU 429, 34 SM 2965 ve 55 ARN 508 plakalı otomobillerde büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayı haber alan araç sahipleri otoparka gelerek araçlarını kontrol etti. Devrilen ağaç nedeniyle otomobili zarar gören araç sahiplerinden Ahmet Kösen, sabah aracını otoparka bıraktığı belirterek, "Tepeden düştüğü için aracın bütün çatısı, direkleri gitti. Aracı sabah bıraktım, işyerinin anlaştığı otopark burası, kim sorumlu olacak takip edeceğiz. Ya otopark sorumlu olacak, ama belediyeye daha önceden budama talebinde bulunmuşlar. Bakalım zararı kim ödeyecek. Araba pert şu anda zarar 1 milyon" dedi.

Öte yandan olay anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yayaların yoğun olarak kullandığı yolda bulunan ağacın devrilmeden saniyeler öncesinde altında sandalyelerde oturan vatandaşlar bulunduğu ve bir kişinin ağaç dallarının altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü. Görüntülerde ayrıca ağacın büyük bir gürültüyle devrildikten sonra yoldan geçen vatandaşların paniği ve koşuşturmaları yer aldı.