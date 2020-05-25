  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Antalya'da evin odasına kendisini kilitleyen silahlı kişi, polis ekiplerince ikna edildi

Annesini pompalı tüfekle bir süre rehin aldıktan sonra bırakan şüpheli, Özel Harekat polisinin yaklaşık 4 saat süren çalışmasıyla ikna oldu

Yeniakit Publisher
2020-05-25 02:39:33 -
Antalya'da evin odasına kendisini kilitleyen silahlı kişi, polis ekiplerince ikna edildi

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir süre annesini rehin aldıktan sonra evin odasına kendisini kilitleyen silahlı kişi, polis ekiplerince ikna edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi'nde silahlı bir kişinin babasının evine gelerek, odaya kendisini kilitlediği ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Ş.Ç'nin, pompalı tüfekle babasını evden çıkararak, polisi araması için annesini bir süre rehin aldığı belirlendi.

Daha sonra annesini de bırakan şüpheli, kendisini evin odasına kilitledi. Polis ekipleri, şüphelinin teslim olması için çağrıda bulundu. Bölgeye gelen Özel Harekat polisleri de kalkanla eve girdi.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmayla ikna edilen, eşinden bir süre önce ayrıldığı ve borcu olduğu belirtilen Ş.Ç, polis merkezine götürüldü.

Bu arada, bir motosikletli polislerin arasından geçip, olay yerindeki caddenin giriş ve çıkışına çekilen güvenlik şeridini kopararak, bölgeden hızla uzaklaştı.

Motosikletli sürücünün yakalanması için polis ekipleri sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekrem İmamoğlu Milli Görüşçüleri de kızdırdı: Bu topraklar ahlaksızlığa hiçbir zaman hazır olmayacak
Gündem

Ekrem İmamoğlu Milli Görüşçüleri de kızdırdı: Bu topraklar ahlaksızlığa hiçbir zaman hazır olmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘eşcinsel evlilik’ ile ilgili skandal açıklamaları Milli Görüşçüleri de kızdırdı. An..
İşte İzmir provokasyonunda asıl hedeflenen! ‘Alnı secdeden kalkmayan Arınç’a fetva verdirip…’
Gündem

İşte İzmir provokasyonunda asıl hedeflenen! ‘Alnı secdeden kalkmayan Arınç’a fetva verdirip…’

Yazar Ersoy Dede, ‘İzmir provokasyonunda asıl hedeflenen başka!’ başlıklı yazı kaleme aldı. Dede yazısında, ‘Alnı secdeden kalkmayan Arınç’a..
Partilerin bayramlaşma programları belli oldu! AK Parti 3, MHP 4 parti ile görüşmeyecek
Siyaset

Partilerin bayramlaşma programları belli oldu! AK Parti 3, MHP 4 parti ile görüşmeyecek

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl partiler arası bayramlaşma video konferans yönetemiyle yapılacak. AK Parti ise HDP, DEVA ve Gelecek Par..
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı