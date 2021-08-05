Antalya'da evi yanan adamdan duygulandıran hareket

Antalya’nın Alanya ilçesi, Gülbahar köyünde ikamet eden 93 yaşındaki Hüseyin Yıldırır, yangında tek katlı evini kaybetti.

Alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulan Yıldırır, geçici olarak kızının yanına yerleşti.

Söndürme çalışmalarının ardından yanan evini görmek için orman işçileri ile bölgeye giden Yıldırır, büyük üzüntü yaşadı.

Yıldırır orman işçilerine, yangın sırasında köpeğini kurtarabildiğini fakat evdeki 3 kedisini çıkaramadığını anlattı.

Bahçeyi gezen Yıldırır, alevlerin bahçesine ulaşmadığını görünce bahçedeki karpuzları orman işçilerine ikram etti.

Ayrıca, evinin bahçesinde bulunan yanan bir kütüğün üzerine kuşlar için yem ve su bıraktı.

Hüseyin Yıldırır duygularını şu ifadelerle anlattı:

“Evim yandı. Devletim yapar yapmaz bir şey diyemem. Ben çadırda büyüdüm. Allah devletimize milletimize huzur ve güzellik versin. En büyük şeyim huzur. Huzurum olmasa burada konuşamam, yürüyemem. Yeter ki şu devletin şu milletin huzuru bozulmasın.

Ben 93 yaşına geldim. Bundan sonra ne yapacağım evi barkı; milletimiz ve devletimiz huzurlu olsun. Ben devletimi, milletimi yıprandırmak istemem. Devletimden bir şey istemem, devletim bana lazım olan her şeyi yapar gönderir.

Bana köşk yapsalar, devletim huzursuz olduktan sonra ne yapayım ben köşkü? Ev yapılır; yapılmazsa da önemli değil çadırda da dururuz. Ben devletime 'bana ev yap' diye diyeceğim bir şey yok. Allah devlete, millete huzur ve düzen versin.”