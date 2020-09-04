Antalya'da evden hırsızlık zanlısı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde 9 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı.

Mavikent, Beykonak ve Beşikçi mahallelerinde farklı tarihlerinde meydana gelen evden hırsızlıklarla ilgili olarak, Suç Araştırma Timi ve Mavikonak Jandarma Komutanlığı timlerince istihbari, teknik ve fiziki takip çalışmaları yapıldı.

Çalışmalar sonucunda şüphelilerin İ.A. ve A.E. olduğu belirlendi. Zanlı İ.A. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İ.A, jandarmada verdiği ifadede, farklı tarihlerde 9 evden hırsızlık ve bir mala zarar verme olaylarını işlediklerini itiraf etti.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Öte yandan, diğer şüpheli A.E'yi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Hırsızlık eşyalarını satın aldıkları tespit edilen Suriye uyruklu A.E, N.E, A.E, M.A, M.A. ve A.E. hakkında ise "suç eşyasının alınması ve kabul edilmesi" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

