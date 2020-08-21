  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Antalya'da eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
Aktüel

Antalya'da eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 10:53:32 -
Antalya'da eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde eşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

Kızının düğünü için barıştığı eşi Dudu Çağın'ı 18 Ağustos'ta bıçakla öldürdükten sonra kaçan ve komşuları tarafından yakalanarak polise teslim edilen Metin Çağın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan zanlının, ifadesinde, eşini kıskançlık yüzünden öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Serik'te 18 Ağustos'ta Metin Çağın, kızlarının düğünü nedeniyle bir hafta önce barıştığı Dudu Çağın ile tartıştıktan sonra karısını boynu, karnı ve kollarından bıçaklamış, ihbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerince Dudu Çağın'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Kaçan zanlı ise 2 gün sonra komşuları tarafından bulunarak, polise teslim edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak İstanbul çıkışı: Adeta bir rezillik
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak İstanbul çıkışı: Adeta bir rezillik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda b..
Erdoğan'ın 'müjde' açıklaması sonrası bir kentimizde büyük heyecan
Gündem

Erdoğan'ın 'müjde' açıklaması sonrası bir kentimizde büyük heyecan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın büyük bir müjde vereceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrası Zonguldak açıkla..
Tek icraatleri olan heykeli bile yapmayı beceremediler...
Gündem

Tek icraatleri olan heykeli bile yapmayı beceremediler... "Kim yaptıysa gözleri görmüyor"

Hizmet anlayışları heykelden ibaret olan CHP bunu bile beceremedi. CHP'nin İzmir Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, ilçedeki muhtarlara gerçek..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı