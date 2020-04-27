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Aktüel

Antalya’da dört günlük kısıtlamada 3 milyon lira ceza kesildi

Antalya’da dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1281 vatandaşa adli ve idari işlem yapıldı toplam 3 milyon 169 bin 323 TL para cezası kesildi.

2020-04-27 15:36:18 -
Antalya’da dört günlük kısıtlamada 3 milyon lira ceza kesildi

Antalya’da dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1281 vatandaşa adli ve idari işlem yapıldı toplam 3 milyon 169 bin 323 TL para cezası kesildi.


İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsle mücadele kapsamında 31 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Sokağa çıkma kısıtlamasına birçok vatandaş evlerinde kalarak uydu. Bazı vatandaşlar ise kabul edilmeyen sebeplerle yasağı ihlal etti. Antalya’da emniyet birimlerince 22-26 Nisan tarihlerinde kısıtlamayı ihlal eden 3 kişiye adli, 953 kişiye idari işlem yapıldı. Toplamda 2 milyon 781 bin 103 TL para cezası uygulandı.


Jandarma birimlerince sorumluluk alanlarında 325 kişiye idari işlem uygulandı. 388 bin 220 TL para cezası kesildi.


Antalya genelinde kolluk kuvvetleri tarafından toplamda bin 281 vatandaşa adli ve idari işlem uygulandı ve toplam 3 milyon 169 bin 323 TL para cezası kesildi.


Ayrıca 1-26 Nisan 2020 tarihleri arasında Antalya Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 3 bin 414 araç Antalya il sınırından geri gönderildi.

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