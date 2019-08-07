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Antalya'da dolu yağışı meyve ve sebzelere zarar verdi

İki köyde yaklaşık 2 bin dekarlık alan zarar gördü, 60 çiftçi hasar tespiti için başvuruda bulundu

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:54
Antalya'da dolu yağışı meyve ve sebzelere zarar verdi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yağmur ve dolu yağışı nedeniyle meyve ve sebzeler zarar gördü.

İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu, özellikle Akyar ve Gümüşlü mahallelerindeki ekili tarım arazilerinde zarara yol açtı. Ceviz büyüklüğündeki dolunun tarladaki karpuz, biber ve domateslere zarar verdiği görüldü.

Ayrıca dolu nedeniyle araçlarda da hasar oluştu. Yağış sonrası Uzunoluk Deresi'nde su taşkını oldu.

Korkuteli Tarım ve Orman İlçe Müdür Vekili Selda Sert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir saat süren yağış nedeniyle iki köyde yaklaşık 2 bin dekarlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Açıkta sebzecilik yapan çiftçilerin, yağıştan en çok etkilenen kesim olduğunu aktaran Sert, "Şu ana kadar 60 çiftçimiz hasar tespiti için başvuruda bulundu. İki köyde inceleme yaptık ve çalışmalarımız devam ediyor. Raporlayıp ilgili birimlere bildireceğiz." dedi.

Sert, seralarda da kısmen zararların olduğunu belirtti.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:54
  1. Dolu
  2. Korkuteli
  3. Selda Sert
  4. yağmur

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