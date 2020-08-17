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Aktüel

Antalya'da devrilen hafriyat kamyonunda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-17 15:57:37 -
Antalya'da devrilen hafriyat kamyonunda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunda sıkışan sürücü ağır yaralandı.

Musa Güven yönetimindeki taş ocağına ait 07 LDH 23 plakalı kamyon, Gençler Mahallesi D-695 kara yolunda virajı alamayarak devrildi.

Sürücü, araçta sıkışarak ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan kamyon şoförü, çevredekilerin de yardımıyla sedyeye konularak ambulansa taşındı.

Güven, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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