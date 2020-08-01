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Aktüel

Antalya'da denize giren kişi boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-08-01 19:28:43 -
Antalya'da denize giren kişi boğuldu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren 17 yaşındaki kişi, boğuldu.

Güllerpınarı Mahallesi Keykubat Plajı'na gelen Muhammed Uzer (17), arkadaşlarıyla denize girdi. Boğulma tehlikesi geçiren Uzer, arkadaşlarının yardımıyla sahile çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Uzer, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Uzer, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


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