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Yaşam Antalya'da denizde görülen zehirli balon balığı paniğe neden oldu
Yaşam

Antalya'da denizde görülen zehirli balon balığı paniğe neden oldu

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi sahilinde görülen zehirli balon balığı paniğe neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 21:16:00 - 2021-05-29 21:21:50

Gemilerin balans suyuyla Akdeniz'e geçen zehirli balon balığı, bu kez Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi sahilinde kameraya yansıdı.

İstilacı türler arasında yer alan ve Kızıldeniz'den yük gemilerinin balans suyuyla Akdeniz'e gelip yerleşen ve siyanürden 1200 kat daha zehirli olan balon balığı, şimdi de Antalya'daki Adrasan Sahili'nde görüntülendi.

Balon balığı karaya yaklaştı

Geçen haftalarda Alanya, Kemer ilçeleri plajlarında sığ suya kadar gelen ve boyları 50 santime ulaşan balon balığı, bu kez Adrasan Plajı'nda tatilciler tarafından fark edildi.

Yaklaşık 3 kilo ağırlığa kadar ulaşan balon balığı, neredeyse karaya çıkmaya ramak kala geri döndü. O anları cep telefonuyla görüntüledi. Diş yapısı ile kola kutularını parçalayan balon balığı tatilcilerde tedirginliğe neden oldu. Çocukların, "Zehirli, çok tehlikeli" sözleri kamera kayıtlarına da yansıdı.

 

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