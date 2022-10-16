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Yerel Antalya'da denizde ceset bulundu
Yerel

Antalya'da denizde ceset bulundu

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında vücudunda Arapça yazılı dövmelerin yer aldığı erkek cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-16 16:59:00 -
Antalya'da denizde ceset bulundu

Kalkan Mahallesi Çatal Adaları güneyinde seyir halindeki yelkenli teknedekiler, bir kişinin deniz yüzeyinde sürüklendiğini fark etti. Durumun Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı Harekat Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, bölgeye ekip gönderildi.

Denizden çıkarılan 25-30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kimliği henüz belirlemeyen ve vücudunda Arapça yazılı dövmeler bulunan ceset, Kaş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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