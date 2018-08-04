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Antalya'da define operasyonu: 30 gözaltı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde, sit alanlarında izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 30 zanlı yakalandı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 15:12
Antalya'da define operasyonu: 30 gözaltı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki tarihi alanlarda izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yeteri kadar delil elde eden ekiplerin belirlenen adreslere düzenlendiği operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. 

Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda, çok sayıda metal detektör ve kazı malzemesi ele geçirildi.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 15:12
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