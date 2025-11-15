Antalya’da dağda mahsur kaldılar! AFAD ekipleri zamanında yetişti
Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan 2 kişi, dağlık bölgede yollarını kaybederek mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, zorlu arazi şartlarına rağmen kısa sürede ulaştıkları vatandaşları güvenli alana tahliye etti.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken dağlık alanda mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Çağlarca Mahallesi'nde yürüyüş yapan 18 yaşındaki 2 kişi, dağlık alanda mahsur kalınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Dağlık alanda yerleri tespit edilen 2 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Aktüel
