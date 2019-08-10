0553 313 94 23

Antalya’da çöl sıcakları tatilcileri durdurmadı

Kimi İstanbul’dan ailesini görmeye geldi, kimi de Ankara ve Sivas’ın soğuğundan kaçarak ısınmaya.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:45
Antalya’da çöl sıcakları tatilcileri durdurmadı

Kimi İstanbul’dan ailesini görmeye geldi, kimi de Ankara ve Sivas’ın soğuğundan kaçarak ısınmaya. Hissedilen hava sıcaklığın 41 dereceyi bulduğu Antalya sokakları, Kurban Bayramı tatiline gelen yerli turistlerle doldu.


Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı. Vatandaşların büyük çoğunluğunun tercihi yine turizmin başkenti Antalya oldu. Termometrelerin 38 dereceyi gösterdiği, hissedilen hava sıcaklığının ise 41 dereceyi bulduğu Antalya, bayram tatilcileriyle dolup taştı.



"Antalya’da trafik yoğunluğu var"


Ankara’dan geldiklerini ifade eden iki genç, "Dün akşam bayram için geldik. Ankara serindi, burası sıcak bayağı. Bayramın sonuna kadar veya 10 gün kadar kalmayı düşünüyoruz, tatili denizde geçireceğiz" dedi.


Antalyada oturmasalar da Antalyalı oldukları için sıcaklıklarda zaten hep mücadele ettiklerini belirten bir aile ise, "İstanbul’da yaşıyoruz hem tatil yapmak hem de anne babamızı ziyaret etmek için Antalya’ya geldik. Uçakla geldiğimiz için bir trafik yoğunluğu hissetmedik ama Antalya’nın içinde bir trafik yoğunluğu var" şeklinde konuştu.



"Sivas’tan ısınmaya geldim"


Bayram tatili geçirmek üzere Sivas’tan geldiğini ifade eden genç bir kadın ise, "Antalya’ya ısınmaya geldim diyebilirim. Bayram için tatile geldim, bayram boyunca buradayım. Gerçekten yollarda yoğunluk vardı, bayram trafiği galiba, insanlar sıcak iklimlere doğru akın halindeler. Sıcaklıklara dikkat etmek gerekiyor" uyarısında bulundu.


Antalya’da oturan arkadaşı ise sıcaklıklara alışkın olduğunu, hatta sevdiğini belirterek, "İnsanlar çok fazla gelmesin biz bize kalalım" diyerek gülümsedi.


40 senedir Antalya’da oturan Nermin Akdeniz de, sıcaklıkların dayanılır gibi olmadığını söyledi ve, "Evde klimaları açıyoruz veya arka ve ön odaların pencereleri açarak cereyan yapması sağlıyoruz. Bayramımız da güzel geçecek İnşallah Antalya’da olacağım. Herkese selam söylüyor bayramlarını kutluyorum" ifadelerinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Depremler güneybatıdan kuzeydoğuya doğru göç etti'
    1. 'Depremler güneybatıdan kuzeydoğuya..
    2. Merhum başbakan Necmettin Erbakan..
    3. 'Türkiye şehir hastaneciliğiyle sağlık..
    4. Antalya’da çöl sıcakları tatilcileri..
    5. DATÜB Genel Başkanı Kassanov’dan..
    6. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Vakfe..
    7. Yaban domuzunu traktörle sürükleyen 4..
    8. Şanlıurfa’da kurbanlık boğa zor anlar..
    9. Baydilli personelle bayramlaştı
    10. Kedinin fare ile oyunu gülümsetti
    11. Vali Öksüz, Karakurt’ta köylülerle bir..
    12. Yakutiye Belediye Başkanı Uçar’dan..
    13. Şehitliklere bayram ziyareti
    14. Mansur Yavaş: “Mübarek Kurban..
    15. Patlamamış tank mühimmatı bulundu!
    16. Moğolistan'da Türk kağanlığına ait..
    17. Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube’de..
    18. AK Parti’de bayramlaşma töreni..
    19. Şanlıurfa'da vali ve emniyet müdürü,..
    20. Konya’da kurban pazarının en büyüğü 2..
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz