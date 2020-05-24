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Aktüel

Antalya’da çocukların domates kasasında havuz keyfi

Antalya’nın Serik ilçesinde 4 çocuğun domates kasası ve naylondan yaptıkları havuzda yüzmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 14:02:38 -
Antalya’da çocukların domates kasasında havuz keyfi

Antalya’nın Serik ilçesinde 4 çocuğun domates kasası ve naylondan yaptıkları havuzda yüzmesi renkli görüntüler oluşturdu.


Serik ilçesi Yusuflar Mahallesi’nde denize gidemeyen ve havuz hayali kuran çocuklar, kendilerince ilginç bir çare buldu. Aileleri serada domates üreticiliği yapan yaşları 6 ile 10 arasında değişen çocuklar, sıcaklar artınca seraların arasına havuz yapmaya karar verdi. Çocuklar seraların arasına damlama sulama sisteminden faydalanabilecekleri şekilde bir havuz tasarladı. Çocuklar, 3 katlı domates seralarını havuz şeklinde yükseltti ve içine naylon serdi. Fıskiye yardımıyla içine su doldurulan kasalar arasındaki naylon, havuza dönüştü. Buz gibi suyla dolu havuzda eğlenen çocuklar, seranın kenarından suya atlamayı da ihmal etmedi. Çocukların kendi imkanlarıyla yaptıkları havuzda eğlenmeleri renkli görüntüler oluşturdu.

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