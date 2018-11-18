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Antalya’da çocuk parkında dehşet!  Her yerde kan vardı…

Çocuk parkında bir köpeğin kesilmiş patileri bulundu.

18 Kasım 2018 Pazar 11:49
Antalya’da çocuk parkında dehşet!  Her yerde kan vardı…

Olay, Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi’ndeki çocuk parkında dün akşam saat 17.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki oğlunu okuldan alan Ceren Köse, okuldan döndüğü sırada oğlunu çocuk parkına getirmek istedi. Parka girer girmez bir hayvana ait kesilmiş pati ve bacakların olduğunu fark eden Köse, neye uğradığını şaşırdı. Kesilen pati ve bacakların bir köpeğe ait olduğunu anlayan Köse, parkın içerisindeki oyun aletlerinde bulunan kaydırakların tümünde de kan olduğunu görünce şok oldu.

 Olayın şokunu atlatamayan Ceren Köse, “Biz ilk önce kedi patisi zannettik, eğilip baktığımızda köpek patisi olduğunu anladık. Etrafında kedi ve köpekler vardı. Buradaki parkta oynayan çocuklar da kaydırakta kan olduğunu söyledi. Gidip baktığımda tüm kaydıraklarda kan vardı. Bunu kim yaptı bilmiyorum ama bir hayvansever olarak yakalanmasını istiyorum. Bu vahşiliği yapan benim çocuğuma da, bir kadına da yapar. Bu akıl sır erdirilecek bir şey değil. Ben çocuğumu artık parka yollasam bile gözümün önünde olur. Hem çocukların sağlığı açısından da kötü. Bu parka kameraların takılmasını istiyorum ve bekçilerin gezmesini istiyorum” dedi.

 Köse’nin durumu polise bildirmesinin ardından konuyla alakalı çalışma başlatıldı.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 11:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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