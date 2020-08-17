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Aktüel

Antalya'da çıkan yangınlar söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-17 19:45:12 -
Antalya'da çıkan yangınlar söndürüldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde, iki ayrı alanda orman ve otluk alan yangınları çıktı.

Sarıkavak Mahalesi, Antalya yolu yakınındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 8 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Aynı saatlerde Güzören Mahallesi'ndeki otluk alanda çıkan yangın, kısa sürede yayılarak çevredeki tarım arazilerine sıçradı.

Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 1,5 hektarlık alanda bulunan zeytin ağaçları zarar gördü.


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