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Aktüel Antalya'da çıkan yangında, bir apartman dairesi yandı
Aktüel

Antalya'da çıkan yangında, bir apartman dairesi yandı

Yangın vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-08-31 21:27:25 -
Antalya'da çıkan yangında, bir apartman dairesi yandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde dört katlı binanın zemin katında çıkan yangın söndürüldü.

Kütükçü Mahallesi 2967 sokaktaki apartmanın zemin katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek tüm daireyi saran yangın, üst kattaki dairenin balkonundaki çamaşırlara ve camlarına zarar verdi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını üst katlara sıçramadan söndürdü.

Öte yandan, yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Görüntülerde, yangının apartman sakinleri tarafından hortumlarla söndürülmeye çalıştığı yer alıyor.

Yangında, zemindeki daire kullanılamaz hale geldi.

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